  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Българските национали започнаха участие във втория кръг на Световната купа по шорттрек

Българските национали започнаха участие във втория кръг на Световната купа по шорттрек

  • 17 окт 2025 | 09:22
  • 94
  • 0
Българските национали започнаха участие във втория кръг на Световната купа по шорттрек

Българските национали започнаха участие във втория кръг на Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада), която е  квалификация за Олимпийските игри в Милано догодина.

На 1000 метра при жените Катрин Маноилова се нареди пета в пета предварителна серия с 1:40.655 минута, а на четвъртфиналните репешажи зае също пета позиция в пета серия с 1:37.200.

При мъжете на 1500 метра Иван Дончев финишира трети в осма серия с 2:35.026 минути, Асен Гюров пети в първа с 2:25.026, а Стефан-Александър Кюмюрджиев шести в десета без време.

На 500 метра Дончев е трети в 11-а серия с 42.158 секунди, Асен Гюров четвърти с 12-а с 42.957, а Максим Максимов - четвърти в 13-а с 43.420. На репешажите тримата са съответно Дончев пети в четвърта серия, Максимов четвърти в пета, а Гюров трети в девета с 42.482 секунди.

Световната купа в Монреал продължава до неделя.

