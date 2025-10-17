Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

  • 17 окт 2025 | 08:50
  • 193
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата Глушкова победи във втория кръг германката Ева Мари Ворачек със 7:5, 3:6, 6:1. Срещата продължи три часа и 13 минути.

21-годишната българка пропиля на два пъти пробив аванс в началото, но все пак стигна до успеха в първия сет с ключов брейк в 12-ия гейм. Ворачек изравни, след като взе три поредни гейма във втората част, но в третата българката доминираше и се класира за четвъртфиналите.

За място на полуфиналите утре Глушкова ще играе срещу квалификантката Антония Стоянов (Нидерландия).

Юлия Стаматова и Беатис Спасова пък загубиха в четвъртфиналите в надпреварата на двойки с 3:6, 2:6 от третите поставени в схемата представителки на домакините Елена Корокозиди и Марта Матула.

