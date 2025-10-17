Популярни
»
Руне продължава напред в Стокхолм

  17 окт 2025
  • 171
Поставеният под номер 1 в схемата датчанин Холгер Руне продължава в третия кръг на турнира по тенис в Стокхолм АТР250 на твърди кортове с награден фонд повече от 700 хиляди евро

Руне победи унгареца Мартин Фучович с 6:4, 6:4 за малко близо час и 45 минути. В следващата фаза на турнира датчанинът ще се изправи срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, който по-рано през деня се наложи над сърбина Миомир Кецманович с 6:4, 4:6, 6:3.

За следващата фаза се класира и италианецът Лоренцо Сонего, който надигра американеца Александър Ковачевич в два сета - 7:6 (3), 6:1. На четвъртфиналите Сонего ще спори с Юго Юмбер от Франция, който елиминира друг италианец - Матео Беретини, със 7:6 (5), 6:3 за повече от час и половина.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров игра финал през миналия сезон в Стоклохл, който загуби от американеца Томи Пол. Заради отказа си от участие сега Димитров ще загуби немалко точки в световната ранглиста и от новата седмица ще падне с още места.

