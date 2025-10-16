Рилски спортист със загуба в Адриатическата лига

Отборът на Рилски спортист загуби от шампиона Будучност с 54:86 (14:27, 20:14, 8:21, 12:24) като гост в черногорската столица Подгорица във втория си двубой в Адриатическата лигa. Поражението e второ за баскетболистките от Самоков, а за Будучност това бе първи мач за сезона. Рилски спортист се намира на пето място във временното класиране, в което лидер е другият български участник Монтана 2003 с две победи.

Баскетболистките на Рилски спортист започнаха стабилно и шест минути след началото на мача водеха с 12:11. В оставащото време до края на първата четвърт обаче домакините отговориха със серия от 16:2 и взеха аванс от 27:14 след 10 минути игра.

Будучност доминираше в голяма част от втория период и поведе с 22 точки при 39:17 и 41:19 по-малко от четири минути преди почивката, но домакините не отбелязаха нов кош, а с 15 безответни точки българският тим успя да намали разликата до 7 - 34:41 в края на първото полувреме.

Рилски спортист се държеше близо до противника до средата на третата четвърт, когато Будучност започна постепенно да увеличава разликата и преди заключителните 10 минути преднината на черногорският състав бе 62:42.

В последната четвърт домакините поддържаха комфортен аванс, който достигна 32 точки.

Самоковки спечелиха борбата под двата коша (41-32), но демонстрираха по-слаба ефективност при стрелбата, особено от далечна дистанция (17%-53%), включително направиха повече грешки (22-14).

Деница Манолова беше най-резултатна за българския тим с 16 точки, 4 борби и 4 асистенции, Ивана Бонева реализира 14 точки, а с 13 точки и 7 борби завърши Джозе Ан Джонсън.

За Рилски спортист в международната надпревара предстои българското дерби срещу Монтана 2003, като мачът ще се играе на 29 октомври в Самоков.