Милан губи Адриен Рабио поне месец

Полузащитникът на Милан Адриен Рабио получи контузия по време на тренировъчния лагер на френския национален отбор. Според информация на италианския спортен журналист Николо Скира, играчът е почувствал болка в левия си прасец, поради което е преминал ЯМР преглед. Изследванията са показали, че Рабио е получил травма на мускула солеус. Медицинският щаб на клуба ще прегледа състоянието на играча отново след около десет дни.

Очаква се френският футболист да отсъства от терените поне един месец. Това означава, че той със сигурност ще пропусне мачовете от Серия "А" срещу Фиорентина, Пиза и Аталанта, а най-вероятно няма да може да играе и в дербито срещу Рома.

През този сезон Рабио е изиграл пет мача за Милан и е записал една асистенция.