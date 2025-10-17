Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Милан губи Адриен Рабио поне месец

Милан губи Адриен Рабио поне месец

  • 17 окт 2025 | 03:18
  • 36
  • 0
Милан губи Адриен Рабио поне месец

Полузащитникът на Милан Адриен Рабио получи контузия по време на тренировъчния лагер на френския национален отбор. Според информация на италианския спортен журналист Николо Скира, играчът е почувствал болка в левия си прасец, поради което е преминал ЯМР преглед. Изследванията са показали, че Рабио е получил травма на мускула солеус. Медицинският щаб на клуба ще прегледа състоянието на играча отново след около десет дни.

Очаква се френският футболист да отсъства от терените поне един месец. Това означава, че той със сигурност ще пропусне мачовете от Серия "А" срещу Фиорентина, Пиза и Аталанта, а най-вероятно няма да може да играе и в дербито срещу Рома.

През този сезон Рабио е изиграл пет мача за Милан и е записал една асистенция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

  • 16 окт 2025 | 21:56
  • 866
  • 0
Астън Вила няма да допусне гостуващи фенове за мача с Макаби (Тел Авив)

Астън Вила няма да допусне гостуващи фенове за мача с Макаби (Тел Авив)

  • 16 окт 2025 | 21:32
  • 957
  • 0
Евертън обвърза за дълго националния вратар на Англия

Евертън обвърза за дълго националния вратар на Англия

  • 16 окт 2025 | 20:47
  • 1648
  • 0
Роналдо изпреварва с над два пъти Меси в класацията за най-добре платен футболист, Ямал влезе в Топ 10

Роналдо изпреварва с над два пъти Меси в класацията за най-добре платен футболист, Ямал влезе в Топ 10

  • 16 окт 2025 | 20:19
  • 6485
  • 12
ПСЖ е близо до нов договор с един от стълбовете си в отбрана

ПСЖ е близо до нов договор с един от стълбовете си в отбрана

  • 16 окт 2025 | 19:51
  • 1887
  • 0
Бразилия обяви контроли с два от отборите, класирали се за Световното

Бразилия обяви контроли с два от отборите, класирали се за Световното

  • 16 окт 2025 | 19:14
  • 957
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 36081
  • 149
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 67002
  • 169
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 26270
  • 31
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 4939
  • 6
Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 00:12
  • 6834
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 11704
  • 24