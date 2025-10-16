Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ружди Ружди стана почетен гражданин на Павел баня

Ружди Ружди стана почетен гражданин на Павел баня

  • 16 окт 2025 | 20:40
  • 178
  • 0
Ружди Ружди стана почетен гражданин на Павел баня

Световният и двукратен параолимпийски шампион Ружди Ружди и треньорът му Радостин Тодоров са удостоени със званието "Почетен гражданин" на Павел баня, съобщиха от местната администрация. Решението е взето с единодушие от местните общински съветници по предложение на кмета на общината Иса Бесоолу и председателя на съвета Милена Паунова.

„Години наред Ружди Ружди се подготвя за състезанията, в които участва, именно в Павел баня. Оттук започва и спортната му кариера, след като е открит за спорта от лекоатлета Даниела Тодорова и брат й Радостин Тодоров, който и до днес му е треньор. Двамата са екип и заслужават да носят званието „Почетен гражданин“ на Павел баня", заяви Бесоолу, цитиран от общинския пресцентър. Кметът пожела на двамата здраве и още много успехи.

Иса Бесоолу връчи на Ружди Ружди и Радостин Тодоров почетния знак на Павел баня, както и плакети и сувенирни подаръци, а от председателя на Общинския съвет те получиха грамоти.

Званието „Почетен гражданин“ беше дадено на Ружди Ружди за постигнати високи спортни резултати - пет европейски титли в тласкане на гюле, една европейска титла в хвърлянето на диск, шест световни титли в тласкането на гюле, шест световни рекорда, два пъти параолимпийски шампион и един път сребърен медалист, както и за принос за прославата на община Павел баня и българския параолимпийски спорт, допълват от администрацията.

Със званието „Почетен гражданин“ Радостин Тодоров бе удостоен за дългогодишния му принос в развитието на спорта като треньор на златните ни параолимпийци с високи постижения в дисциплините тласкане на гюле и хвърляне на диск и запазване на спортните традиции в община Павел баня.

Преди дни министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди Ружди Ружди с парична премия за триумфа му на шампионата на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Делхи, Индия. За златния си медал паралимпиецът ни получи 50 000 лева по Наредба №5 на Министерството на младежта и спорта, а треньорският щаб – 40 000 лева.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Боулинг с кауза през ноември в София

Боулинг с кауза през ноември в София

  • 16 окт 2025 | 12:48
  • 652
  • 0
#BeActiveTogether Международен спортен лагер в Солун

#BeActiveTogether Международен спортен лагер в Солун

  • 16 окт 2025 | 12:36
  • 726
  • 0
Валяците и Локомотив София откриват сезона в ръгбито

Валяците и Локомотив София откриват сезона в ръгбито

  • 16 окт 2025 | 11:29
  • 617
  • 0
Йорданка Благоева: Стефан Ботев да не унижава божия дар за България Карлос Насар

Йорданка Благоева: Стефан Ботев да не унижава божия дар за България Карлос Насар

  • 16 окт 2025 | 10:44
  • 10821
  • 17
Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

  • 16 окт 2025 | 09:06
  • 884
  • 2
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 26392
  • 83
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 20417
  • 68
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 53171
  • 133
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 17353
  • 14
Играят се първите две дербита от петия кръг в Евролигата

Играят се първите две дербита от петия кръг в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 20:45
  • 4534
  • 0
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 22085
  • 39
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 8341
  • 19