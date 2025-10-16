Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

  • 16 окт 2025 | 17:25
  • 195
  • 0
Сестри Стоеви загубиха на турнир в Дания

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение във втория кръг на турнира от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

Сестрите отстъпиха пред поставените под номер 4 в схемата Рин Иванага и Кие Наканиши (Япония) в оспорван двубой с 12:21, 21:15, 15:21 за 66 минути на корта.

Националките водеха с 10:9 в първия гейм, но след силна серия японките направиха обрат и взеха аванс в резултата. Във втората част Стефани Стоева и Габриела Стоева поведоха убедително с 14:6 и без проблеми изравниха. В третия гейм японките се откъснаха с 15:7 и след 21:15 затвориха мача.

Преди тази среща сестрите победиха представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11, а Стефани Стоева също игра и на единично в надпреварата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Чешка тийнейджърка изхвърли Елизе Мертенс от Осака

Чешка тийнейджърка изхвърли Елизе Мертенс от Осака

  • 16 окт 2025 | 16:13
  • 328
  • 0
Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

  • 16 окт 2025 | 16:11
  • 300
  • 0
Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

  • 16 окт 2025 | 15:48
  • 279
  • 0
Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

  • 16 окт 2025 | 15:22
  • 359
  • 0
Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

  • 16 окт 2025 | 14:45
  • 341
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

  • 16 окт 2025 | 14:42
  • 227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 16835
  • 24
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 197
  • 0
Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 17:49
  • 982
  • 0
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 18449
  • 30
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 9756
  • 45
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 5842
  • 15