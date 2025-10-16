Кийли Ходжкинсън и атлетическият свят реагираха на преминаването на Фемке Бол към 800 метра

По-малко от седмица, след като световната шампионка Фемке Бол обяви шокиращата си промяна от 400 метра с препятствия към 800 метра, атлетическият свят даде своята реакция. Ето някои от най-добрите коментари.

В разговор с Citius Mag по време на срещата ATHLOS в Ню Йорк олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън разкри: "Тя всъщност ми писа преди да го обяви. Искаше да бъде, така да се каже, наистина добър приятел. Ние сме приятелки от дълго време и аз наистина уважавам нашето приятелство.“

"И, да, мисля, че е наистина смело и храбро. Честно казано, не мисля, че Фемке има какъвто и да е опит в тази дистанция. Така че да искаш да направиш тази стъпка и да влезеш в дисциплина, която през последните няколко години е наистина нажежена, с момичета, които постигат безумно бързи времена – мисля, че, да, аз я поздравявам за желанието ѝ да го направи и ѝ желая всичко най-добро.“

"Мисля, че тя има таланта да се справи наистина добре. Може да отнеме известно време, за да се адаптира, да научи дисциплината и да свикне с нещо напълно ново – тя никога не е бягала с хора около себе си, които се опитват да нарушат състезанието ѝ. Това е съвсем друга игра. Но да, мисля, че ще се справи блестящо и очаквам с нетърпение да видя какво ще направи“, добави Ходжкинсън.

Хенриете Яегер от Норвегия, европейска шампионка до 23 години, коментира: "Да, бях малко шокирана, но мисля, че е толкова, толкова готино. Аз съм голям фен на Фемке и мисля, че тя ще се справи перфектно, както винаги.“

"Когато бях по-млада, се занимавах със седмобой, а 800 метра е последната дисциплина. И честно казано, мразя я, но майка ми каза, че трябва да го правя, така че може би и аз трябва да опитам догодина?!“

Бившата европейска шампионка на 100 метра с препятствия от Полша Пиа Скшишовска реагира на публикацията в Инстаграм, обявяваща промяната, с думите: "Ти си лудаааа“.

Световната сребърна медалистка на 800 метра Джорджия Хънтър-Бел също отговори в Инстаграм: "Толкова вълнуващо, Фемке! Предстоят сериозни световни финали.“

Световната шампионка на 100 и 200 метра от САЩ Мелиса Джеферсън-Уудън заяви пред Ройтерс: "Харесва ми, защото тя предизвиква себе си. Не че 800-те метра вече не са много, много силна дисциплина.“

Лоран Мюли, треньорът на Фемке Бол, каза пред NOS Sport: "Мисля, че тя е малко уплашена. Фемке навлиза в дисциплина, в която няма представа дали ще бъде успешна.“

"Тя не прави това, защото си мисли: "О, добре, ще опитам за една зима и ще видя дали ще се получи.“ Тя иска да се отдаде напълно, да остави препятствията настрана и да бъде успешна на 800 метра. Знаем, че е нужно време, за да се печелят медали на големи първенства. Тя вече комбинира няколко дисциплини през последните години. Ако нещата не се получат, винаги има шанс да се върнем към една от тези дисциплини.“

Олимпийската шампионка на 400 метра от Доминиканската република Марилейди Паулино също отговори в социалните мрежи: "Планирам и аз да опитам (800 метра) догодина, но само като тест“.

Европейската шампионка на 800 метра до 23 години Одри Веро просто написа: "Добре дошла в дисциплината!“

Снимки: Gettyimages