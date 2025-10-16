Популярни
Медведев се сравни с ранния Ливърпул на Клоп

  • 16 окт 2025 | 16:31
  • 342
  • 0
Медведев се сравни с ранния Ливърпул на Клоп

Руският тенисист Даниил Медведев направи интересно сравнение с футболния Ливърпул след победата си над Адам Уолтън във втория кръг на турнира в Алмати.

"С кой футболен отбор бих се сравнил? Какъв труден въпрос. Днес се справих с малко воля. Може би бих направил сравнение с Ливърпул на Юрген Клоп веднага след пристигането му, когато те все още играеха слабо, но винаги грабваха или равенство, или победа накрая", отговори Медведев, цитиран от "Спорт експрес".

На четвъртфиналите на турнира 29-годишният руснак ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан.

Снимки: Imago

