Победа над №1 в схемата изстреля Александър Донски на 1/2-финал на двойки в Италия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро.

Донски и Денис Молчанов (Украйна) елиминираха поставените под номер 1 Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) със 7:6(4), 6:3 след малко повече от час и половина игра.

Първият сет премина без пробиви и се стигна до тайбрек, в който след 3:3 точки българинът и украинецът взеха четири от следващите пет разигравания, за да поведат в резултата. Във втората част Донски и Молчанов реализираха единствен брейк в шестия гейм, след което запазиха предимството си до края.

С успеха 27-годишният българин си осигури 1570 евро и 45 точки за световната рантгиста при дуетите, в която той заема 145-ото място.

Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато печели първата си титла във веригата.