Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

Руснакът Даниил Медведев преодоля Адам Уолтън (Австралия) във втория кръг на турнира по тенис в Алмати (Казахстан), който е от скатегорията АТР 250. Срещата завърши с резултат 7:5, 7:6 (7:0) в полза на поставения под номер 2 руснак и така той успя да вземе реванш от същия съперник за поражението през август в Синсинати.

Вторият поставен изоставаше с 1:4 във втория сет и спаси четири точки за пробив в шестия гейм на втория сет, за да избегне изоставане от 1:5, което щеше да усложни сериозно задачата му. И след като удържа тази атака, Медведев взе инициативата, направи доста успешни удари от крайната линия. След като направи общо 12 уинъра във втория сет, той спечели срещата за час и 45 минути.

За разлика от много тенисисти, които се оплакват от сгъстения край на сезона, Медведев достигна полуфиналите в Шанхай и Пекин и спечели осем от последните си 10 мача. Следващият му съперник ще бъде унгарецът Фабиан Марожан.

"Беше много труден мач. При резултат 1:4 мисля, че спасих четири или пет точки за пробив. Беше от решаващо значение, защото след това успях да се върна в ритъм, така че съм доволен, че победих труден опонент“, каза Медведев, който има една победа и една загуба с 26-годишния австралиец.

29-годишният тенисист, който преследва първата си титла от 2023-а година насам, се изкачи с едно място, до 14-то, в ранглистата и все още може да се класира за финалите на АТР за седма поредна година. Той изостава от осмия Лоренцо Мусети, който за момента заема последното вакантно място, с 1025 точки.

По-рано Шинтаро Мочизуки и Алекс Микелсен си уговориха среща на четвъртфинала. Японската звезда Мочизуки победи номер 4 в схемата на турнира Лучано Дардери (Италия) с 6:3, 6:3, за да се класира на такъв етап от АТР за първи път за първи път този сезон.

Намиращият се в доста колеблива форма Микелсен победи Бейбит Жукаев в първия кръг и затвърди победата си с 6:3, 6:2 срещу Александър Вукич, за да стигне третия етап.