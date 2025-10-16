Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 хиляди долара. 21-годишният българин елиминира във втория кръг поставения под номер 6 Родриго Алухас (Мексико) с 6:1, 2:6, 6:3 след 2:11 часа игра.

Динев взе убедително първия сет, но Араухас изравни, след като направи серия от четири поредни гейма във втората част. Българинът дръпна с 3:1 в решаващия трети сет, а след това направи още един пробив в деветия гейм, с който си осигури крайната победа.

В надпреварата на двойки българинът и Матиас Уйвари (Австрия) отпаднаха в първия кръг снощи след поражение от вторите в схемата Луис Ван Херк (Люксембург) и Марлон Фанкан (Германия) с 0:6, 6:1, 7-10.