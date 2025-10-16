Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

  • 16 окт 2025 | 14:42
  • 114
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 хиляди долара. 21-годишният българин елиминира във втория кръг поставения под номер 6 Родриго Алухас (Мексико) с 6:1, 2:6, 6:3 след 2:11 часа игра.

  Динев взе убедително първия сет, но Араухас изравни, след като направи серия от четири поредни гейма във втората част. Българинът дръпна с 3:1 в решаващия трети сет, а след това направи още един пробив в деветия гейм, с който си осигури крайната победа.  

В надпреварата на двойки българинът и Матиас Уйвари (Австрия) отпаднаха в първия кръг снощи след поражение от вторите в схемата Луис Ван Херк (Люксембург) и Марлон Фанкан (Германия) с 0:6, 6:1, 7-10.

Следвай ни:

Още от Тенис

16 българчета ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

16 българчета ще играят на осминафиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 16 окт 2025 | 08:42
  • 245
  • 0
Мира Андреева загуби от 219-ата в света

Мира Андреева загуби от 219-ата в света

  • 16 окт 2025 | 05:57
  • 4042
  • 0
Сабаленка: Джокович много ми помогна да спечеля US Open

Сабаленка: Джокович много ми помогна да спечеля US Open

  • 16 окт 2025 | 03:20
  • 1614
  • 0
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 7297
  • 2
Генов и Нестеров отпаднаха на "Чалънджър" в Херсонисос

Генов и Нестеров отпаднаха на "Чалънджър" в Херсонисос

  • 15 окт 2025 | 17:53
  • 1002
  • 0
Загуби за Велева, Стаматова и Спасова в Ираклион

Загуби за Велева, Стаматова и Спасова в Ираклион

  • 15 окт 2025 | 17:08
  • 608
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 12188
  • 16
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6805
  • 26
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 3859
  • 6
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3909
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3718
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 7297
  • 2