Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Зам.-министър Димитър Георгиев приветства партньорството между Каляри Калчо, УФК Ботев София и български училища

Зам.-министър Димитър Георгиев приветства партньорството между Каляри Калчо, УФК Ботев София и български училища

  • 16 окт 2025 | 13:42
  • 394
  • 0

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев приветства представителите на италианския футболен клуб Каляри Калчо по време на официална среща в Министерството на младежта и спорта, посветена на подписването на договор за сътрудничество между клуба, ученическия футболен клуб Ботев София и две столични училища, 57-мо спортно училище "Св. Наум Охридски" и гимназията по математика "Питагор".

"Спортът е универсален език, който свързва хора, култури и поколения. Чрез това сътрудничество обединяваме опит, традиции и модерни методики в полза на младите хора. Искаме децата в България да имат достъп до висококачествено спортно образование и да усещат, че чрез спорта могат да се развиват и да успяват", заяви зам.-министър Георгиев.

Подписаното споразумение предвижда обмен на добри практики и прилагане на италианската методика за обучение по футбол на деца и юноши, подготовка на български треньори и спортни специалисти, както и организиране на съвместни младежки и междукултурни инициативи между България и Италия.

В срещата участваха италианските гости Марко Марки, мениджър на Cagliari XPlay, Алесандро Калиа, вицепрезидент на сдружението на сардинците в България "Circolo Sarda ‘Sardica" и Оскар Ериу, директор на школата на Каляри Калчо, както и представители на българските партньорски организации: Красимир Първанов, президент на УФК Ботев София, Георги Сеизов, директор на 57-мо спортно училище "Св. Наум Охридски", Асен Александров, директор на гимназия по математика "Питагор", Михаил Кръстев, управител на ЧСУ "Питагор" и Асен Марков, мениджър спорт в ЧСУ "Питагор". Събитието уважи и Н. Пр. Марчело Апичела, посланик на Италия в Република България.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември излезе на върха след грешна стъпка на Локо (Пд) в Елитната група до 18 години

Септември излезе на върха след грешна стъпка на Локо (Пд) в Елитната група до 18 години

  • 16 окт 2025 | 10:30
  • 858
  • 0
Септември с успех над Черно море в дербито на Елитната група до 17 години

Септември с успех над Черно море в дербито на Елитната група до 17 години

  • 16 окт 2025 | 10:00
  • 574
  • 1
Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

Септември (Симитли) гостува на лидера в Югозападната Трета лига

  • 16 окт 2025 | 09:45
  • 455
  • 0
Лудогорец победи Левски и излезе на върха в Елитната група до 16 години

Лудогорец победи Левски и излезе на върха в Елитната група до 16 години

  • 16 окт 2025 | 09:30
  • 2492
  • 4
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6776
  • 26
"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

  • 16 окт 2025 | 09:09
  • 750
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 12130
  • 16
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6776
  • 26
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 3837
  • 6
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3895
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3709
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 7277
  • 2