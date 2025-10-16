Изумителни премии за играчите на Саудитска Арабия

Саудитска Арабия се класира за Световното първенство през 2026 г., а играчите, които спечелиха билетите за Мондиала, си осигуриха премии от 1,33 милиона долара на човек.

Правителството на Саудитска Арабия обеща огромни премии за трето поредно класиране на Световно първенство. Така всеки от 26-те национали, участвали в решаващите мачове през октомври, ще получи по 1,33 милиона долара (5 милиона саудитски риала), според asharqbusiness.com.

Саудитска Арабия се класира за Световното първенство, след като спечели своята група в четвъртата фаза на азиатските квалификации. Саудитците победиха Индонезия с 3:2 и завършиха наравно с Ирак 0:0. Саудитска Арабия беше с равен брой точки с Ирак, и двата отбора с по 4 точки. Имаха еднаква голова разлика, +1, но саудитците отбелязаха повече голове.

За Саудитска Арабия това ще бъде седмо участие на Световно първенство. Саудитците са участвали през 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 и 2022 г. На предишното издание в Катар, Саудитска Арабия поднесе изненадата на турнира, побеждавайки Аржентина с 2:1 в първия мач от груповата фаза. Аржентинците впоследствие спечелиха Световното първенство.

