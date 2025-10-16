Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев на 12 декември в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума. От екипа на Пулев обаче вече са били уговорили защитата на световната му титла срещу Гасиев, така че 20-годишният британец ще трябва да почака своята възможност. Мениджърите на Пулев и Итаума са в контакт помежду си и Моузес може да участва на галавечерта в Дубай, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от мача Кубрат - Гасиев.

Кубрат Пулев влиза в мача като действащ световен шампион на WBA в тежка категория, след като завоюва титлата с убедителна победа по точки над Махмуд Чар в София през март 2024 г.

С рекорд 32 победи (14 KO) и 3 загуби, както и серия от три поредни успеха, 44-годишният ветеран комбинира дълбока аматьорска школа с богат професионален опит, като е споделял ринга с великани като Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

„Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла”, каза Пулев. „Уважавам Мурат Гасиев – той е силен и опасен съперник – но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и Epic Sports, че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга.“