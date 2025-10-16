Христо Стоичков се върна в казармата

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посети 38-ми механизиран батальон, от състава на 2 механизирана бригада – Стара Загора. Това е мястото, където той е служил като наборен войник. Стоичков беше посрещнат от заместник-командира на 2-ра механизирана бригада полковник Митко Балтов, заместник-командира по логистичното осигуряване на бригадата полковник Галин Каракоев и от командира на 38-ми механизиран батальон подполковник Марин Цаловски.

По време на посещението си Христо Стоичков си припомни времето, когато е бил част от военното формирование и сподели спомени от службата си. Легендарният № 8 посети и тренировката на представителните футболни отбори на ВСК „Тракиец“, снима се с футболистите и раздаде автографи на военнослужещите от батальона. Полковник Митко Балтов връчи на футболната звезда плакет на формированието, значка, химикал с логото на бригадата и грамота от името на командира на 2-ра Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов.