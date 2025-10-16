Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Боулинг с кауза през ноември в София

  • 16 окт 2025 | 12:48
  • 226
  • 0
За шеста поредна година популярни личности, боулинг състезатели и корпоративни отбори ще играят боулинг с кауза в рамките на инициативата на „Фантастико груп“ - „Подай ръка“.  На 15 и 16 ноември всички боулинг зали от веригата МegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на фондация „Сийдър” и техния проект „Отвъд различията, заедно“.

Проектът цели да създаде възможности за интеграция чрез активности, които свързват хората с увреждания с културния и социалния живот на тяхната общност - посещения на театри, кина, концерти, музеи и изложби, участие в събития и фестивали в общността, благотворителни базари, посещения на природни и културни обекти.

Вече повече от 20 години от фондация „Сийдър“ променят живота на хора с различни възможности, както и на деца, лишени от родителска грижа. Организацията се грижи за около 70 души със специални потребности в Кюстендил и Казанлък. Мисията ѝ е да осигури подкрепа за интегрирането им в общността, така че да имат справедлив, пълноценен и достоен живот. От „Сийдър” вярват, че хората с различни възможности трябва да имат равни възможности за участие в обществения живот и да не остават невидими за заобикалящия ги свят.

„От създаването ни преди 20 години до днес във фондация „Сийдър“ работим за промяна на нагласите към децата и възрастните в неравностойно положение. Включването на всеки един човек в социалния живот на общността, независимо от това какви особености има, е изключително важно за изграждането на едно здраво и толерантно общество. Всички ние имаме отговорност да подкрепяме хората в нужда, а те – възможност да се чувстват част от една приемаща и съпричастна общност. И както е казано в нашето мото - заедно променяме животи!“, споделя Адриана Гоцова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“.

Официален старт на събитието ще бъде даден на 15 ноември в 09:00 ч. в боулинг залата в Joy Station в кв. „Студентски град“. В подкрепа на каузата на пистите ще излязат олимпийската легенда Мария Гроздева, едно от знаковите имена в българския волейбол Евгени Иванов. В благотворителния боулинг турнир ще участват любимите лица от телевизионния екран на bTV - водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, както и един от гласовете на bTV Radio Group - Вензи. В подкрепа на каузата ще се включат още прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът на Софийската опера и балет Никола Хаджитанев, актьорите Диляна Попова и Антон Порязов, както и десетки корпоративни отбори, а най-добрите ще бъдат наградени.

„Боулингът винаги е обединявал хората – чрез спорт, приятелство и взаимопомощ. Турнирът „Подай ръка“ е повече от състезание – той е жест на съпричастност и доказателство, че когато действаме заедно, можем да направим света по-добър. Благодаря на всички участници, които днес подават ръка не само към победата, но и към доброто“, споделя Дарин Траянов, председател на ББФ.

Как да подкрепите каузата?

♦ Създайте „Отбор на доброто” и участвайте в благотворителния турнир на 15 и 16 ноември в Joy Station.

Таксата за участие е 400 лв. на отбор с четирима души. Необходимо е предварително записване онлайн: https://mega-xtreme.com/

♦ Боулинг с кауза ще може да се играе по актуалния ценоразпис и в следните боулинг зали:

MegaXtreme Bowling, SkyCity Mall, кв. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 52

MegaXtreme Bowling, ж.к. „Люлин“ 6, бул. „Джавахарлал Неру“ 26А

