Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. #BeActiveTogether Международен спортен лагер в Солун

#BeActiveTogether Международен спортен лагер в Солун

  • 16 окт 2025 | 12:36
  • 164
  • 0
#BeActiveTogether Международен спортен лагер в Солун

От 12 до 15 октомври 2025 г. в Солун, Гърция, се проведе международният спортен лагер #BeActiveTogether – вдъхновяващо събитие, посветено на насърчаването на приобщаването, физическата активност и приятелството чрез спорта. Лагерът събра над 50 участници, включително 40 лица с интелектуални затруднения, треньори, социални работници и координатори на проекти от България и Гърция.

Събитието беше организирано от AETOI Thessalonikis, а българската група беше координирана от Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) с подкрепата на Сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към НСА „Васил Левски“. В продължение на четири дни участниците споделиха незабравими преживявания, демонстрирайки как спортът може да преодолее бариерите и да обедини хора с различни способности. Програмата на лагера включваше два основни спортни дни с баскетболен турнир, RunChallenge и лекоатлетически състезания като бягане, скок на дължина, тласкане на гюле и активности за точност. Всяка дейност беше предназначена да насърчи работата в екип, увереността и приобщаването в подкрепяща и весела среда. Медали и подаръци за признателност бяха връчени, за да се отпразнуват постиженията и усилията на всички участници.

Официални гости на лагера бяха заместник-министъра на развитието г-н Ставрос Калафатис, който със своето участие и думи подчерта значението на подобни инициативи за изграждането на едно по-отворено, активно и ангажирано общество, а атлетите бяха уважени и от заместник-кметът по спорта на Община Солун Кула Янакиду, специалният съветник по въпросите на хората с увреждания София Скабардони, ръководителят на спортния отдел г-н Прокопиу, преподавателят от ТЕФАА към Аристотеловия университет в Солун проф. Еванделину и председателят на Асоциацията на баскетболните съдии на Солун г-н Пантазис.

В международния лагер участваха лица с интелектуални затруднения от СК „Адаптирани спортове“ – София, Сдружение „Паралелен свят“ – Пловдив и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Перник (ДЦПЛУ Перник). Провеждането на събитието бе възможно благодарение на подкрепата на студентите от АФАС, които осигуриха висококачествени спортни дейности и незабравими емоции за всички атлети. Проектът #BeActiveTogether, съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз, продължава да създава значими възможности за хора с интелектуални затруднения да се занимават със спорт и да развиват основни житейски умения, като същевременно насърчава единството и равенството в цяла Европа.

За повече информация относно проекта и неговите дейности посетете: www.beactivetogether.org

Следвай ни:

Още от Други спортове

Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

  • 16 окт 2025 | 09:06
  • 646
  • 0
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 25732
  • 80
Весела Лечева коментира споровете в българските щанги: Най-лошо в спорта е да правим зависими хора

Весела Лечева коментира споровете в българските щанги: Най-лошо в спорта е да правим зависими хора

  • 15 окт 2025 | 15:24
  • 6105
  • 4
Весела Лечева: Българският спорт заслужава нов и модерен музей, който да съхранява историята

Весела Лечева: Българският спорт заслужава нов и модерен музей, който да съхранява историята

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 703
  • 0
Звезда в пистовото колоездене сложи край на кариерата си

Звезда в пистовото колоездене сложи край на кариерата си

  • 15 окт 2025 | 14:50
  • 573
  • 0
Карлос Насар се срещна с Делян Пеевски

Карлос Насар се срещна с Делян Пеевски

  • 15 окт 2025 | 13:09
  • 10307
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 9146
  • 11
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 5058
  • 23
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 2629
  • 4
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3484
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3301
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 6473
  • 1