#BeActiveTogether Международен спортен лагер в Солун

От 12 до 15 октомври 2025 г. в Солун, Гърция, се проведе международният спортен лагер #BeActiveTogether – вдъхновяващо събитие, посветено на насърчаването на приобщаването, физическата активност и приятелството чрез спорта. Лагерът събра над 50 участници, включително 40 лица с интелектуални затруднения, треньори, социални работници и координатори на проекти от България и Гърция.

Събитието беше организирано от AETOI Thessalonikis, а българската група беше координирана от Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) с подкрепата на Сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към НСА „Васил Левски“. В продължение на четири дни участниците споделиха незабравими преживявания, демонстрирайки как спортът може да преодолее бариерите и да обедини хора с различни способности. Програмата на лагера включваше два основни спортни дни с баскетболен турнир, RunChallenge и лекоатлетически състезания като бягане, скок на дължина, тласкане на гюле и активности за точност. Всяка дейност беше предназначена да насърчи работата в екип, увереността и приобщаването в подкрепяща и весела среда. Медали и подаръци за признателност бяха връчени, за да се отпразнуват постиженията и усилията на всички участници.

Официални гости на лагера бяха заместник-министъра на развитието г-н Ставрос Калафатис, който със своето участие и думи подчерта значението на подобни инициативи за изграждането на едно по-отворено, активно и ангажирано общество, а атлетите бяха уважени и от заместник-кметът по спорта на Община Солун Кула Янакиду, специалният съветник по въпросите на хората с увреждания София Скабардони, ръководителят на спортния отдел г-н Прокопиу, преподавателят от ТЕФАА към Аристотеловия университет в Солун проф. Еванделину и председателят на Асоциацията на баскетболните съдии на Солун г-н Пантазис.

В международния лагер участваха лица с интелектуални затруднения от СК „Адаптирани спортове“ – София, Сдружение „Паралелен свят“ – Пловдив и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Перник (ДЦПЛУ Перник). Провеждането на събитието бе възможно благодарение на подкрепата на студентите от АФАС, които осигуриха висококачествени спортни дейности и незабравими емоции за всички атлети. Проектът #BeActiveTogether, съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз, продължава да създава значими възможности за хора с интелектуални затруднения да се занимават със спорт и да развиват основни житейски умения, като същевременно насърчава единството и равенството в цяла Европа.

За повече информация относно проекта и неговите дейности посетете: www.beactivetogether.org