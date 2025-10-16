Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световният шампион на 10 000 м Гресие ще стартира в надпреварата Марсилия-Касис на 20 км

Световният шампион на 10 000 м Гресие ще стартира в надпреварата Марсилия-Касис на 20 км

  • 16 окт 2025 | 10:23
  • 130
  • 0
Световният шампион на 10 000 м Гресие ще стартира в надпреварата Марсилия-Касис на 20 км

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие ще се състезава за първи път след триумфа си в Токио в известното 20-километрово бягане от Марсилия до Касис на 26 октомври. Гресие добави бронзов медал на 5000 метра към златния си на 10 000 метра от Световното първенство по лека атлетика. Той е и един от тримата финалисти за наградата "Атлет на годината“ в Европа за 2025 г.

След натоварена и успешна година, която включва още спечелване на европейската титла на полумаратон в Брюксел-Льовен и поставяне на европейски рекорди на 5000 метра в зала (12:54.92) и на 5 км шосейно бягане (12:57), е малко вероятно Гресие да преследва победата в прочутото и историческо състезание в Южна Франция, което датира от 1979 г.

Според организаторите Гресие ще бяга "не в името на постижението“. Вместо това той ще придружава дългогодишната си партньорка Од Клавие, шампионка на Франция на 5000 метра и финалистка на 3000 метра с препятствия от европейско първенство, без да се притеснява за своето време, класиране или позиция.

Гресие няма официално най-добро лично постижение на 20 км, но записа междинно време от 56:48 по пътя към петото си място на полумаратона на Световното първенство по шосейни бягания в Рига през 2023 г., където финишира с време 59:46.

Очаква се около 20 000 бегачи да вземат участие в 20-километровото състезание Марсилия-Касис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Батоклети потвърди, че ще защитава индивидуалната и отборната си титла в Лагоа

Батоклети потвърди, че ще защитава индивидуалната и отборната си титла в Лагоа

  • 16 окт 2025 | 10:37
  • 361
  • 0
Таня Димирова с личен рекорд на полумаратон в Букурещ

Таня Димирова с личен рекорд на полумаратон в Букурещ

  • 16 окт 2025 | 10:18
  • 215
  • 0
Трагедия в Лондон: Участник в полумаратон почина след като колабира на финала

Трагедия в Лондон: Участник в полумаратон почина след като колабира на финала

  • 14 окт 2025 | 20:21
  • 3989
  • 1
Ямайка пред света – Облик Севил и Кишейн Томпсън

Ямайка пред света – Облик Севил и Кишейн Томпсън

  • 14 окт 2025 | 19:34
  • 2097
  • 0
Бивш олимпийски треньор с обвинения в сексуални престъпления срещу дете

Бивш олимпийски треньор с обвинения в сексуални престъпления срещу дете

  • 14 окт 2025 | 14:01
  • 3142
  • 0
Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

Олимпийският медалист от 2016 г. Орландо Ортега прекрати кариерата си

  • 14 окт 2025 | 13:21
  • 645
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4551
  • 3
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2881
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 701
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3008
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2831
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5533
  • 1