Световният шампион на 10 000 м Гресие ще стартира в надпреварата Марсилия-Касис на 20 км

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие ще се състезава за първи път след триумфа си в Токио в известното 20-километрово бягане от Марсилия до Касис на 26 октомври. Гресие добави бронзов медал на 5000 метра към златния си на 10 000 метра от Световното първенство по лека атлетика. Той е и един от тримата финалисти за наградата "Атлет на годината“ в Европа за 2025 г.

След натоварена и успешна година, която включва още спечелване на европейската титла на полумаратон в Брюксел-Льовен и поставяне на европейски рекорди на 5000 метра в зала (12:54.92) и на 5 км шосейно бягане (12:57), е малко вероятно Гресие да преследва победата в прочутото и историческо състезание в Южна Франция, което датира от 1979 г.

Според организаторите Гресие ще бяга "не в името на постижението“. Вместо това той ще придружава дългогодишната си партньорка Од Клавие, шампионка на Франция на 5000 метра и финалистка на 3000 метра с препятствия от европейско първенство, без да се притеснява за своето време, класиране или позиция.

Гресие няма официално най-добро лично постижение на 20 км, но записа междинно време от 56:48 по пътя към петото си място на полумаратона на Световното първенство по шосейни бягания в Рига през 2023 г., където финишира с време 59:46.

Очаква се около 20 000 бегачи да вземат участие в 20-километровото състезание Марсилия-Касис.

Снимки: Gettyimages