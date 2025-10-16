Таня Димирова с личен рекорд на полумаратон в Букурещ

Маратонът на столицата на Румъния Букурещ донесе личен рекорд в полумаратона (21.0975 км) за 44-годишната Таня Димитрова.

Пловдивчанката, която се състезава за най-елитния атлетически клуб в бяганията у нас Атлет-Мездра, постигна 1 час 20 минути и 59 секунди на финала. Димитрова достигна 10-ия километър в темпо 38:49 мин и продължи да поддържа добра скорост.

С това постижение Димитрова влиза в топ 20 във вечната ранглиста на България за всички времена и записва един от най-силните резултати при ветеранките във възрастта 40-45 години.

В маратонската дистанция най-силният българин бе Боян Дончев с 3:03:04, а при жените Десислава Василева – 3:08:11.

Докато на Софийския маратон на 12 октомври бягаха над 6000 души (на дистанции 10 км, полумаратон и маратон) общо 54 българи завършиха полумаратона (34) и маратона (20) в Букурещ.

Само двама от българите успяха да надбягат Таня Димитрова на полумаратона – Виктор Братков – 1:20:27 и Петър Драгнев – 1:20:36.

atletikabg.com