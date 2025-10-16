Сабите нанизаха 8 гола, повалиха Сенаторите за първата си победа в НХЛ

Бъфало надделя с 8:4 над гостуващия Отава и записа първа победа за сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Джейсън Закър, Райън МакЛауд и Джак Куин реализираха по две попадения, Алекс Тък се отличи с гол и асистенция, а Джош Доун даде три асистенции. Вратарят Алекс Лайън завърши с 32 спасени изстрела. Зак Бенсън завърши с четири асистенции в дебютния си мач в кампанията за Бъфало.

YOU GET A GOAL! YOU GET A GOAL!



The @BuffaloSabres have potted seven on the night! 🦬 pic.twitter.com/qaJfEsl19l — NHL (@NHL) October 16, 2025

Джейк Сандерсън записа попадение и асистенция, а Джордън Спенс се отчете с три асистенции за канадците, които допуснаха трета поредна загуба.