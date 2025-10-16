Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Водачът в световната ранглиста Яник Синер победи Стефанос Циципас на демонстративния турнир “Шлемът на шестте краля”, който се провежда в Саудитска Арабия.

Италианецът се наложи с 6:2, 6:3. Срещата продължи час и 16 минути. По този начин Синер се класира за полуфиналите, където негов съперник ще е Новак Джокович.

В другия мача тази вечер Тейлър Фриц се справи с Александър Зверев в два сета - 6:3, 6:4. Това беше седма поредна победа за американеца срещу първата ракета на Германия.

В спор за място на финала Фриц ще играе срещу Карлос Алкарас.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages