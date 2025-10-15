Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тодор Тодоров: Победителите не ги съдят, но трябва да сме реалисти

Тодор Тодоров: Победителите не ги съдят, но трябва да сме реалисти

  • 15 окт 2025 | 22:38
  • 235
  • 0
Тодор Тодоров: Победителите не ги съдят, но трябва да сме реалисти

"Победителите не ги съдят, но трябва да сме реалисти", каза старши треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров след победата с 91:84 у дома над чешкия Оломоуцко във втората среща на тима от Европейската северна баскетболна лига.

Той добави, че е видял две лица на отбора, което не му е харесало. От 20 точки преднина в четвъртата част тимът допуска спад в играта. Две или три минути преди края са били с нула нарушения, а завършват мача с два отборни фаула. За опитен отбор като Спартак в момент, в който се решава четвъртата част, хората, които са на терена трябва да знаят какво да правят. В същото време за последната четвърт гостите вкарват 29 точки. Това е, което притеснява треньора.

Спартак Плевен пречупи чешки тим за втората си победа в Европейската северна лига
Спартак Плевен пречупи чешки тим за втората си победа в Европейската северна лига

Тодоров каза още, че извън треньорските и тактически неща трябва да се радваме на това, което тимът постига. Той припомни, че още от първия ден повтаря, че им трябва време. Сезонът е дълъг и всички отбори са доста добри и ще им трябва постоянство, което да изгради характера на отбора.

Сега преминават през тези мачове, които са с позитивен за тях край и се надява да си вземат поука от всички допуснати тактически грешки.

"Всичко е добре, когато свършва добре", каза още Тодор Тодоров.

