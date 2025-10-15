Спартак Плевен пречупи чешки тим за втората си победа в Европейската северна лига

Спартак Плевен спечели и втория си домакински си мач от Европейската северна баскетболна лига. Спартак се наложи над чешкия Оломуцко с 91:84 (29:17, 26:25, 22:13, 14:29) като домакин в плевенската зала "Балканстрой".

В първия си мач плевенчани надделяха над хърватския Дубрава Загреб с 83:82. За чешкия отбор това беше първи двубой в лигата.

Първата атака в мача беше за плевенчани, но Джейлън МакКлауд не успя в стрелбата от зоната за три точки. Не сполучиха и чешките баскетболисти, а след открадната топка МакКлауд се реабилитира и откри резултата през центъра. В следващите минути мачът вървеше кош за кош и в средата на частта точките бяха равни – по 10. Домакините обаче натрупаха четири лични нарушения. Мерникът на баскетболистите на Оломуцко започна да им изневерява и Спартак дръпна с 12 точки до 29:17.

В началото на втората четвърт първи отбелязаха чехите, но плевенчани след два успешно изпълнени наказателни удара възстановиха разликата, а за три и половина минути игра тя стана 18 - 42:24 Малко след това прекъсване поиска треньорът на гостите Матю Джонс. Минута по-късно същото направи и наставникът на домакините Тодор Тодоров. Те успяваха да поддържат разлика над 10 точки, като само за малко тя беше 9, а първото полувреме завърши при резултат 55:42.

Вторите 20 минути започнаха с безплодни атаки към двата коша. Пръв успя да вкара Кевон Скот от Спартак от зоната за три точки. Малко след това тройка на Мартин Русев направи резултата 65:46 и отново таймаут взе Матю Джонс. Успешно изпълнен наказателен и ефектна забивка на МакКлауд доведоха да 68:46. В следващите минути играта се изнерви и зачестиха твърдите единоборства. В края на частта на електронното табло беше изписано 77:55.

Първите минути на последната четвърт бяха за гостите и при 81:63 прекъсване взе наставникът на домакините Тодор Тодоров. Това не помогна и чешките баскетболисти започнаха да стопяват разликата. Тя стана 8 точки по-малко от две минути преди края на мача - 87:79. Защитата на Оломуцко също се подобри и плевенчани трудно намираха път към коша на противника. Играта се накъса. Наложи се съдиите да изгледат видеоповторение заради отсъдена в полза на Спартак топка 13,6 секунди преди финала на срещата при 89:84. Те потвърдиха първоначалното си решение и в крайна сметка плевенчани спечелиха с 91:84.

С тази втора победа баскетболистите на Спартак вече подобриха постижението си от миналия сезон, когато приключиха със само една спечелена среща.

Най-резултатен в мача стана Николай Титков с 21 точки и 6 асистенции. Джейлън МакКлауд добави 15 за Спартак Плевен.

От гостите Джарън Холмс и Андре Леонард реализираха по 15 точки.

За Спартак в турнира следва гостуване на косовския Пея на 28 октомври, а на същата дата Оломуцко посреща полския Дзики.

Снимка: BC Spartak Pleven / Facebook