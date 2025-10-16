Трикратен световен шампион прекрати кариерата си

Френският скиор Матийо Февр сложи край на активната си спортна кариера на 33-годишна възраст. Специалистът по гигантски слалом обяви решението си в сряда в социалните мрежи.

„Не беше лесно решение. Посветих целия си живот на този спорт. Беше невероятно пътешествие“, заяви Февр във видео в Инстаграм, придружено от благодарствен текст, озаглавен „Краят на една красива глава“.

Френският национал спечели три световни титли – злато в отборната надпревара в Санкт Мориц през 2017 година, а четири години по-късно в Кортина д'Ампецо добави триумфи в гигантския слалом и паралелните състезания. В Световната купа записа две победи, а на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година завоюва бронз в гигантския слалом.

🇫🇷 Fin de carrière pour Mathieu Faivre ❤️



🥉 olympique

3🥇 mondiales

2🥇, 4🥈 et 4🥉 sur la CDM



Grand monsieur du ski alpin tricolore.



📸 CNOSF/KMSP pic.twitter.com/bJ4Lt96KvF — SPORTRICOLORE (@sportricolore) October 15, 2025

„Спечелването на олимпийски медал беше постижението, за което винаги съм мечтал“, обясни Февр, чиято мотивация е спаднала след завоюването на ценното отличие.

През последния период той не успя да се върне в необходимата форма и затова седмица и половина преди началото на сезона реши да прекрати кариерата си.

Снимки: Gettyimages