Капитанът на Чикаго Блекхоукс си взе отпуск по семейни причини

Капитанът на Чикаго Блекхоукс Ник Фолиньо си взема отпуск поради семейни причини, обявиха от отбора. Дъщерята на хокеиста Милана ще се подложи на последваща операция, свързана с вроденото ѝ сърдечно заболяване.
„Нито Ник, нито Блекхоукс, ще дават допълнителни коментари към този момент“, казаха от тима.
Милана, която навърши 12 години във вторник, е най-голямото от трите деца на Ник и Жанел Фолиньо. Детето претърпя първата си операция, когато беше само на три седмици.
37-годишният Фолиньо е допринесъл с две асистенции в четири мача този сезон, в третия му сезон с Блекхоукс.
Той има 599 точки (247 гола, 352 асистенции) в 1237 мача в кариерата си с пет отбора, откакто Отава Сенаторс го избраха в първия кръг на драфта през 2006 година.