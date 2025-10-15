Легенда на Реал Мадрид и Испания: Лука Дончич е докоснат от магическа пръчка

Руди Фернандес е на път да влезе в Залата на славата на испанския баскетбол и направи равносметка на кариерата си в интервю за "AS", където засегна много теми. Сред тях е моментът през 2015 г., когато научава, че му остават само две-три години баскетбол след операциите на гърба. Той споменава Лука Дончич като съотборника, който му е повлиял най-много както професионално, така и в личен план.

Относно контузиите в гърба и напредващата спортна възраст, които го принудиха да промени играта си, постепенно губейки експлозивността си, а също и как се е справил с тази промяна, той беше категоричен.

"В Съединените щати все още бях експлозивен, точно както когато пристигнах в Реал Мадрид. След това имах нещастието да претърпя втора и трета операция и тогава ми казаха, че дискът е много раздразнен, много износен и че ми остават още две или три години като професионалист. Това беше повратна точка, в която осъзнаваш, че освен играта си, трябва да промениш много навици. Хранителни, физически, психически. Това и направих. Работих усилено върху всички тези аспекти и успях да стана играчът, който бях в края на кариерата си. Това ми помогна да преизградя цялата си игра, за да продължа да допринасям положително за отбора и да постигам колективните цели", заяви Руди Фернандес.

На въпрос дали смята двете загуби на финала на Евролигата за най-лошите моменти в кариерата си, той отговори: "На професионално ниво загубите не бива да са пагубни за играча. Това е нещо, с което спортистът трябва да живее. Очевидно е болезнено, но единственият негативен аспект е загубата. Положителният аспект, като амбициозен спортист, какъвто бях през всички тези години, беше усилието да се изправя отново на крака, за да мога да се състезавам през следващата година. И ако не през следващата година, то през по-следващата. Това е елемент от нещата, на които Реал Мадрид ме е научил – да се боря докрай и да продължавам да се боря. И накрая, наградата идва.

Ако имам един негативен аспект на спорта, това са контузиите. Като играч трябваше да живея с тях, но понякога повтаряш една и съща контузия и е важно да преодолееш това разочарование както психически, така и физически. Това беше най-трудната част: да приема, че такива неща се случват и да трябва да положа допълнителни усилия, за да предотвратя повторната им поява", продължи 40-годишната легенда.

Що се отнася до това дали Лука Дончич е най-добрият играч, с когото някога е делил съблекалня, той призна: "Доста е лесно. Имах късмета да играя с Пау Гасол много години. С играчи като Наваро, Юй... Мога да ви направя много дълъг списък с имена, но този, който ме е повлиял най-много професионално и лично, е Лука Дончич. Има играчи, които са докоснати от магическа пръчка и Лука е един от тях".

Родолфо "Руди" Фернандес Фарес е избран под №24 от Финикс Сънс в Драфта на НБА през 2007 г., но така и не облича екипа на "Слънцата". 40-годишният днес бивш гард/крило все пак е играл в НБА - в Портланд Трейлблейзърс и в Денвър Нъгетс. Започва кариерата си в Ховентут през 2002 г., а между 2012 и 2024, на практика до края на професионалната си кариера, защитава цветовете на Реал Мадрид.

