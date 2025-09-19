Лука Дончич за потенциално завръщане в Реал Мадрид: Разбира се, те ме отгледаха

Връзката на Лука Дончич с Реал Мадрид остава все така непоклатима и словенската суперзвезда не изключва възможността един ден да се върне в клуба, където започна професионалната му баскетболна кариера. В интервю за Wall Street Journal Дончич бе попитан за възможността да приключи кариерата си в “лос бланкос” и 26-годишният гард-крило отговори без колебание: “Разбира се, те ме отгледаха”. Дончич добави още, че “За да играеш за Реал Мадрид, трябва да си много добър”.

Словенецът се премества да живее от Любляна в Мадрид на 13-годишна възраст и бързо се откроява в юношеските формации на “лос бланкос”. Още през 2015 година той прави дебюта си за представителния тим на Реал Мадрид, а през 2018-а става най-младият играч в историята, печелил наградата за MVP на сезона в Евролигата. През същата година той е с основен принос за триумфа на Реал в най-престижния баскетболен клубен турнир на Стария континент.

Отново през 2018-а Дончич е избран под №3 в Драфта на НБА от Далас Маверикс, където изкарва седем години, преди да премине в Лос Анджелис Лейкърс вследствие на една от най-шокиращите сделки в историята на НБА.

Снимки: Imago