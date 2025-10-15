Популярни
Генов и Нестеров отпаднаха на "Чалънджър" в Херсонисос

  • 15 окт 2025 | 17:53
  • 272
  • 0
Българите Антъни Генов и Пьотр Нестеров отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Генов и Нестеров бяха елиминирани с 4:6, 3:6 от участващите с "уайлд кард" представители на домакините Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.

Българите загубиха първия сет с единствен пробив в десетия гейм, а във втората част допуснаха ключов брейк за 3:5, след което Сакеларидис и Циципас спечелиха подаването си, а с това и мача.

В надпреварата на сингъл втората ракета на страната Димитър Кузманов се класира за втория кръг по-рано днес след успех в два сета над квалификанта Дейли Бланч (САЩ). Той ще играе утре срещу друг квалификант Чарлс Бруум (Великобритания).

