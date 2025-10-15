Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Флавио Коболи е четвъртфиналист в Казахстан

Флавио Коболи е четвъртфиналист в Казахстан

  • 15 окт 2025 | 16:40
  • 271
  • 0
Флавио Коболи е четвъртфиналист в Казахстан

Третият поставен в основната схема Флавио Коболи (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара.

Коболи победи "щастливия губещ" от квалификациите Ринки Хиджиката (Япония) с 6:4, 7:5 за по-малко от 70 минути на корта.

Той направи един пробив по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоля пасив от 0:3 и затвори мача.

В следващия кръг Коболи ще играе с австралийския квалификант Джеймс Дъкуърт, който елиминира в драматичен двубой седмия поставен Габриел Диало (Канада) със 7:6(3), 6:7(3), 6:4 за 2:32 часа.

В решителния трети сет Дъкуърт взе подаването на съперника си в седмия гейм и приключи двубоя с първия си мачбол.

Представителят на домакините Александър Шевченко отпадна във втория кръг след поражение от французина Корентен Муте с 5:7, 6:3.

В други срещи от надпреварата номер 6 Алекс Микелсен (САЩ) се наложи над Бейбит Жукаев (Казахстан) с 6:2, 6:3, а Шинтаро Мочидзуки (Япония) спечели срещу Артюр Казо (Франция) с 6:4, 6:4.

Германецът Ян-Ленард Шруф си осигури двубой с водача в схемата и щампион от миналата година Карен Хачанов (Русия), след като надделя над Макензи МакДоналд (САЩ) с 2:6, 6:3, 6:4.

В последния мач от днешната програма Фабиан Марозаж (Унгария) ще играе срещу Брандън Накашима (САЩ).

