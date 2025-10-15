Ирбис-Скейт привлече национален нападател

Ирбис-Скейт привлече в състава си българския национал Емил Залеев в навечерието на новия сезон в първенството на България по хокей на лед, съобщиха от клуба.

25-годишният нападател Залеев, който е роден в Москва, има сериозен опит в българския хокей със 77 мача с 84 гола и 54 асистенции в шампионата за осем сезона с екипа на НСА. Той имаше ключов принос за първата титла в историята на НСА през 2022 година, след като вкара победния гол в продължението на решаващия трети мач от финалната серия именно срещу Ирбис.

"Много се радваме, че той (Емил Залеев) е най-новият член на нашия състав. Пожелаваме му много победи с отбора и да реализира много голове и точки", написаха от Ирбис-Скейт.

Столичани спечелиха бронзовите медали през последната кампания, завършвайки след шампиона НСА и ЦСКА, след като в предишните две стигнаха до титлата.

От клуба обявиха още, че след 5 сезона съвместна работа се разделят с родения в Канада опитен 30-годишен защитник Симеон Джордж.

Новият сезон в първенството по хокей на лед за мъже стартира тази вечер с мача между Ирбис и Славия. Утре играят ЦСКА и Септември, а петият участник в елита и защитаващ титлата си НСА почива в първата седмица от кампанията.