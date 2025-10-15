Популярни
  Изабелла Шиникова разгроми световната №193

Изабелла Шиникова разгроми световната №193

  • 15 окт 2025 | 14:45
  • 287
  • 0
Изабелла Шиникова разгроми световната №193

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката, която е щастлива губеща от квалификациите, победи убедително с 6:2, 6:1 №193 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания). Срещата продължи само 61 минути.

Шиникова спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българката продължи да доминира и даде само един гейм на испанката.

Във втория кръг Шиникова ще играе срещу победителката от мача между първата поставена Даря Семенистая (Латвия) и Анна-Лена Фрийдзам (Германия).

Българката участва и в надпреварата на двойки. Шиникова и Естел Кашино (Франция) поведоха вчера с 5:1 в първия сет срещу германките Таисия Мордегер и Яна Мордегер, но при този резултат срещата беше прекъсната и отложена за днес.

