Димитър Кузманов с победа в Гърция

  • 15 окт 2025 | 14:13
Димитър Кузманов с победа в Гърция

Втората ракета на България Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Четвъртият в схемата Кузманов победи квалификанта Дали Бланч (САЩ) със 6:4, 6:1 за 87 минути.

Вчера срещата беше прекъсната при 4:4 в първия сет заради настъпилия мрак, а при доиграването днес пловдивчанинът спечели осем от деветте гейма и стигна до успеха.

В спор за място на четвъртфиналите Кузманов излиза утре срещу друг квалификант - Чарлз Брум (Великобритания). Българинът има една победа срещу този съперник в квалификациите на "Уимбълдън" през 2022 година.

По-късно днес в надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.

