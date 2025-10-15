Наоми Осака е на четвъртфиналите в Осака

Поставената под номер 1 в основната схема Наоми Осака се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Осака (Япония) с награден фонд 275 094 долара.

Японката победи шампионката от миналата година Сюзън Ламенс (Нидерландия) със 7:6(6), 3:6, 6:2 за 2:20 часа, но получи контузия в края на мача, която я накара да накуцва извън корта.

В третия сет при аванс от 5:0 Осака се хвана за бедрото на левия крак. Ламенс отправи бекхенд в аут в този момент, но спечели следващото разиграване и при резултат 40-30 за Ламенс, Осака поиска медицински таймаут. Връщайки се на корта с превързано бедро и значително затруднено движение, видимо разстроената Осака се опита да завърши мача. При 5:1 тя не успя да реализира два мачбола на собствен сервис, като допусна двойна грешка на първия. Въпреки това, тя успя да затвори срещата в осмия гейм с третия си мачбол.

В спор за място на полуфиналите японката ще играе с Жаклин Кристиан (Румъния), която спечели срещу осмата поставена Джесика Бусас Манейро (Испания) с 0:6, 6:4, 6:2.

Още две тенисистки достигнаха до четвъртфиналите. Шестата поставена Олга Данилович (Сърбия) победи Ашлин Крюгер (САЩ) с 6:4, 6:4, а румънката Сорана Кърстя се наложи над Кейти Боултър (Великобритания) с 6:3, 6:1.