Брад Гузан ще прекрати кариерата си след края на сезона

Вратарят на Атланта Брад Гузан обяви, че ще прекрати футболната си кариера след сезон 2025 в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Договорът на 41-годишния американец изтича на 31 декември 2025-а. През сезон 2025 той допусна 54 гола в 27 мача, като запази две чисти мрежи.

Вратарят играе за Атланта от 2017 година. Носил е екипите още на Чивас САЩ, Астън Вила, Хъл Сити и Мидълзбро.

За националния отбор на САЩ Гузан има допуснати 67 попадения в 64 срещи, като в 26 мача спаси всички удара във вратата си. Той спечели три пъти Голдън къп на КОНКАКАФ.

Снимки: Imago