Брейди Ткачък ще пропусне част от сезона заради контузия

Състезателят на Отава Брейди Ткачък ще пропусне част от сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Новината беше съобщена в сряда от треньора на канадския клуб Травис Грийн.

26-годишното крило вероятно ще претърпи операция заради контузия в горната част на тялото. Ткачък получи травмата след сблъсък с Роман Джоси по време на двубоя срещу Нешвил, загубен от Отава с 1:4 в понеделник.

Американецът записа 29 гола и 36 асистенции в 72 мача от редовния сезон през последната кампания и след това се отличи с 4 попадения и 3 завършващи подавания в 6 плейофни срещи.

Крилото ще бъде извън леда най-малко за четири седмици, поясни още Травис Грийн.

Матю Ткачък, брат на Брейди, е част от отбора на Флорида, който през последните два шампионата спечели Купа Стенли. Матю също е с контузия и трябва да се завърне в игра през декември.