Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Очаквайте на живо: Брифинг за черното тото в тениса

Очаквайте на живо: Брифинг за черното тото в тениса

  • 15 окт 2025 | 13:06
  • 467
  • 0
Очаквайте на живо: Брифинг за черното тото в тениса

Днес в 15,00 часа в Националната следствена служба (НСлС) ще се проведе брифинг на Софийска градска прокуратура, НСлС и ГДБОП-МВР във връзка с европейски заповеди за разследване и в изпълнение на европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за манипулиране на тенис мачове.

Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото
Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

Вчера двама български тенисисти, които са братя, са били в ареста по случая.

Sportal.bg ще излъчи брифинга на живо.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

  • 15 окт 2025 | 08:44
  • 818
  • 0
Беретини отстрани сънародник на старта в Стокхолм

Беретини отстрани сънародник на старта в Стокхолм

  • 15 окт 2025 | 06:00
  • 876
  • 0
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

  • 15 окт 2025 | 05:38
  • 530
  • 0
Александър Шевченко се класира за втория кръг на турнира в Алмати

Александър Шевченко се класира за втория кръг на турнира в Алмати

  • 15 окт 2025 | 04:49
  • 1234
  • 0
Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна

  • 14 окт 2025 | 19:19
  • 2288
  • 0
Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 5583
  • 2
"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

"Лъвовете" се прибират след тежката загуба в Испания - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 14:01
  • 781
  • 1
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 13246
  • 19
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 4065
  • 2
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 6357
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 3637
  • 3