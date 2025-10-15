Очаквайте на живо: Брифинг за черното тото в тениса

Днес в 15,00 часа в Националната следствена служба (НСлС) ще се проведе брифинг на Софийска градска прокуратура, НСлС и ГДБОП-МВР във връзка с европейски заповеди за разследване и в изпълнение на европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за манипулиране на тенис мачове.

Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

Вчера двама български тенисисти, които са братя, са били в ареста по случая.

Sportal.bg ще излъчи брифинга на живо.