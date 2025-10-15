Популярни
Мачовете на Александър Василев на "Мастърс"-а на най-добрите осем юноши на живо по БНТ
Мачовете на Александър Василев на "Мастърс"-а на най-добрите осем юноши на живо по БНТ

Българската национална телевизия ще излъчи директно всички мачове на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти до 18 годишна възраст в света. Надпреварата ще се проведе от 22 до 26 октомври в Чънду, Китай. Мачовете ще бъдат коментирани от Йордан Божинов.

Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска
Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

18-годишният Василев е №2 в световната ранглиста при юношите и ще бъде поставен под №1 в схемата на турнира. Тенисистите ще бъдат разпределени в две групи от по четири състезатели, а първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

Съперниците на Василев на Мастърс турнира ще бъдат Андрес Сянтамарта Роч (Испания), Якопо Васами (Италия), Бенджамин Уилуърт (САЩ), Макс Шьонхаус (Германия), Яник Александреску (Румъния), Джак Кенеди (САЩ) Оскари Палданиус (Финландия) и Рио Табата (Япония).

През тази година Василев стана вицешампион на сингъл на US Open, стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на Уимбълдън, игра четвъртфинал на „Ролан Гарос" и осминафинал на Australian Open. Също през тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Александър стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания).

Александър Василев е третият българин, който ще играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

