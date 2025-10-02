Александър Василев е №1 за Финалите на ITF в Китай, Иван Иванов пропуска

Александър Василев е №1 в списъка на участниците във финалите на веригата за юноши на Международната федерация по тенис, а Иван Иванов ще пропусне надпреварата.

Турнирът, който ще се проведе в Чънду (Китай) от 22 до 26 октомври, е младежкият еквивалент на финалите на АТР и WTA. В престижното състезание участват осем от най-добрите юноши и девойки в света.

Водачът в световната ранглиста и шампион от “Уимбълдън” и US Open Иван Иванов няма да участва. Решението е взето от щаба на 16-годишния българин в академията на Рафа Надал. От екипа са преценили, че за него ще бъде по-важно да се фокусира изцяло върху мъжки турнири.

Така начело в списъка за Чънду е финалистът от US Open и полуфиналист на “Уимбълдън” Александър Василев (№2 в света).

Останалите участници при юношите са Андрес Ройг (Испания), Джакопо Васами (Италия), Бенямин Уиуърт (САЩ), Макс Шонхаус (Германия), Яник Теодор Александреску (Румъния), Джак Кенеди (САЩ) и Оскар Паладинус (Финландия).

След като пристигнат в Ченгду, осемте юноши и осемте девойки ще бъдат разделени в по две групи от по четирима, в които се играе всеки срещу всеки, а първите двама от всяка група ще се класират за полуфиналите.

За първи път победителят ще спечели 1000 точки за ранглистата - еквивалентни на това, което получават шампионите в турнирите от Големия шлем за младежи. В момента Иван Иванов е лидер в класацията с актив от 3610.5 точки, а Василев е втори с 2577.5 пункта.

Важно е да се отбележи, че по-високото класиране на ITF Junior в края на годината ще даде възможност на играчите да получат достъп до професионални турнири на по-високо ниво чрез програмата Junior Accelerator през 2026 г.

Играчите ще се възползват и от пътни субсидии, които да подпомогнат бъдещото им развитие в професионалния тенис. Рекордните 220 000 щатски долара ще бъдат изплатени тази година под формата на пътни субсидии, като победителите за 2025 г. ще получат до 23 000 долара.

Финалите на ITF за младежи са ценено събитие и са много повече от тенис турнир. Играчите се потапят в китайската култура и участват в дейности извън корта, като събитието им показва какъв е животът като професионалист.

От първото издание през 2015 г. насам, финалите са излъчили четирима бъдещи шампиони от Големия шлем, множество бъдещи играчи от Топ 10, бъдещи олимпийски златни медалисти и десетки фантастични състезатели.

Списъкът с играчи, участвали във финалите на ITF за юноши, е изключително впечатляващ и отразява значението на турнира по отношение на индивидуалното развитие. Шампионките от Големия шлем Маркета Вондроусова, Елена Рибакина, София Кенин и Йелена Остапенко са участвали на финалите, както и тенисисти като Каспер Рууд, Холгер Руне, Андрей Рубльов, Тейлър Фриц, Лоренцо Мусети, Лейла Фернандес, Марта Костюк, Камила Осорио и други.