Стефани Стоева отпадна рано на World Tour Super 750 в Одензе

Стефани Стоева допусна поражение в първия кръг на единично жени на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

Българката отстъпи пред Га Юн Ким (Република Корея) с 10:21, 13:21 за 32 минути.

На двойки европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават във втория кръг след победа вчера над представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11 за 24 минути на корта.

Утре сестрите излизат срещу победителките от двубоя между номер 4 Рин Иванага/Кие Наканиши (Япония) и Лани Майсари/Амалия Пративи (Индонезия).