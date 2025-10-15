Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Стефани Стоева отпадна рано на World Tour Super 750 в Одензе

Стефани Стоева отпадна рано на World Tour Super 750 в Одензе

  • 15 окт 2025 | 11:33
  • 170
  • 0
Стефани Стоева отпадна рано на World Tour Super 750 в Одензе

Стефани Стоева допусна поражение в първия кръг на единично жени на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

Българката отстъпи пред Га Юн Ким (Република Корея) с 10:21, 13:21 за 32 минути.

На двойки европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават във втория кръг след победа вчера над представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11 за 24 минути на корта.

Утре сестрите излизат срещу победителките от двубоя между номер 4 Рин Иванага/Кие Наканиши (Япония) и Лани Майсари/Амалия Пративи (Индонезия).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Държавата отпуска до 3813 лева за олимпийска подготовка на медалистите ни от Париж 2024

Държавата отпуска до 3813 лева за олимпийска подготовка на медалистите ни от Париж 2024

  • 15 окт 2025 | 09:11
  • 3676
  • 5
Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

  • 14 окт 2025 | 18:21
  • 1549
  • 0
Дамският тим на България победи Германия и зае четвърто място на Eвропейското отборно по шахмат

Дамският тим на България победи Германия и зае четвърто място на Eвропейското отборно по шахмат

  • 14 окт 2025 | 17:32
  • 2056
  • 4
Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в щангите Карлос Насар

  • 14 окт 2025 | 16:48
  • 1515
  • 1
Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

  • 14 окт 2025 | 14:09
  • 383
  • 0
800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

  • 14 окт 2025 | 10:02
  • 687
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 7335
  • 14
Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 12:30
  • 1267
  • 0
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 5311
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 2204
  • 1
Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

  • 15 окт 2025 | 07:15
  • 2873
  • 0
България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 172897
  • 525