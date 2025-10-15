Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Саудитска Арабия
  3. Саудитска Арабия се класира на трето поредно Световно

Саудитска Арабия се класира на трето поредно Световно

  • 15 окт 2025 | 10:40
  • 184
  • 0
Саудитска Арабия се класира на трето поредно Световно

Отборът на Саудитска Арабия се класира за трети пореден и общо седми път за участие на световното първенство.

В решителен мач от четвъртата фаза на квалификациите в зона Азия, игран в Джеда, саудитците, водени от френския специалист Ерве Ренар, удържаха равенство 0:0 като домакини на Ирак. И двата отбора завършват с по 4 точки квалификационната група, но Саудитска Арабия продължава към Мондиала през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада благодарение на повечето си вкарани голове. За Ирак пък предстои бараж на разменено гостуване срещу ОАЕ през ноември, който ще определи участника в интерконтиненталния плейоф през март.

Саудитска Арабия е осмият отбор, който се класира за финалите на световното първенство догодина от зона Азия. Преди това това сториха Япония, Южна Корея, Австралия, Иран, Узбекистан и Йордания в редовната фаза на квалификациите, както и Катар в допълнителната фаза.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

  • 15 окт 2025 | 10:06
  • 573
  • 0
Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

  • 15 окт 2025 | 09:48
  • 971
  • 0
Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

  • 15 окт 2025 | 08:10
  • 2475
  • 2
Фабио Мирети поднови тренировки

Фабио Мирети поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 07:25
  • 1799
  • 0
Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

  • 15 окт 2025 | 07:02
  • 3399
  • 2
Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

  • 15 окт 2025 | 06:27
  • 2824
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 169473
  • 516
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 73895
  • 73
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 21776
  • 77
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 32373
  • 4
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 19635
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 15807
  • 6