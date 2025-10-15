Кой е архитектът на възхода на Феликс Оже-Алиасим

Архитектът се движи с премерен замисъл, обмисляйки всеки детайл и всяко решение в процеса на изграждане. От първоначалния чертеж до конструктивния замисъл и финалните щрихи — всяко измерване се прецизира и усъвършенства. Постепенно визията на архитекта се оформя, слой по слой. Така започва анализът на atptour.com на треньора Фредерик Фонтанг:

"Същата философия ръководи и подхода на Фредерик Фонтанг към треньорството в тениса. От развиването на млади таланти като Жереми Шарди и Каролин Гарсия до извеждането на Вашек Поспишил и Феликс Оже-Алиасим до нови висоти, изкуството на Фонтанг е в градежа на играча — корекция след корекция, детайл след детайл.

„Треньорът е архитект — пазител на процеса“, казва Фонтанг пред ATPTour.com.

„Ние сме в света на състезанията, на резултатите. Играчите искат да печелят, да печелят всеки мач. Но треньорът и екипът му трябва да се фокусират върху процеса — какво трябва да прилагаме ден след ден. Визията, действията на корта — технически, тактически, физически, ментални — както и управлението на графика, турнирите, почивката и тренировките.“

Бивш №59 в световната ранглиста на ATP, Фонтанг прекратява професионалната си кариера през 1999 г. и открива собствена академия в град По, Франция. Там започва работа с 12-годишния Жереми Шарди, когото тренира цели 11 години.

„Преминахме през целия процес – от 12-годишен до топ 30. Това беше първият ми дългосрочен опит като треньор“, спомня си Фонтанг.

Резултатите му говорят сами. След Шарди той работи две години с Каролин Гарсия, която тогава преминава от юношеския тенис към женския професионален тур (WTA). През 2012 г. Луи Борфига от Tennis Canada го кани да тренира Васек Поспишил, тогава №140 в света. За четири години под негово ръководство Поспишил достига №25 в сингъл и №4 в двойки.

В момента Фонтанг е треньор на Феликс Оже-Алиасим, с когото започва работа още когато канадецът е на 16. В първите две години Фонтанг споделя треньорската роля с Гийом Маркс.

В основата на философията му стои цялостен, холистичен подход:

„Вярвам, че трябва да бъдеш добър генерално в много области, за да знаеш кога и какъв експерт да привлечеш“, казва Фонтанг. „Обичам подхода, при който образоваш играча си — а това означава, че трябва и ти самият да се образоваш постоянно, за да се усъвършенстваш всеки ден и да бъдеш по-добър треньор.

Например, във физическата подготовка – всеки на това ниво има свой фитнес треньор, но треньорът трябва да има основни познания за кондиция, психология, хранене. Днес треньорът е и мениджър, защото около играча има много хора. Затова трябва да умееш да управляваш, да обясняваш визията си ясно — каква е твоята философия като треньор за конкретния играч. Това е изключително важно.“

Макар да е признат за един от най-уважаваните специалисти, Фонтанг остава вечен ученик — на тениса и на живота. Като баща на две деца, той вярва в непрестанното развитие и любопитство, което надхвърля границите на спорта.

„Това е постоянен процес на учене“, казва той. „Слушам подкасти за най-различни теми — политика, геополитика, финанси, спорт, физическа и ментална подготовка, хранене. Във всяка от тези области трябва да се образоваш, защото животът е непрекъснато усъвършенстване.“

Роден в Казабланка, Мароко, Фонтанг е запален читател и черпи вдъхновение от легендарни треньори от различни спортове — като Фил Джаксън, рекордьор в НБА с 11 шампионски титли.

„Обичам да чета книги, защото те ме вдъхновяват. Много от идеите могат да бъдат пренесени от други области в основната ми работа — треньорството с Феликс“, казва Фонтанг. „Научил съм повече от треньори в други спортове, защото те са повече в светлината на прожекторите. В тениса треньорите са по-незабележими — това е индивидуален спорт, играчите са на преден план, а треньорите остават зад кулисите.“

Фонтанг, който с носталгия си спомня как като дете е гледал Бьорн Борг и Матс Виландер, помогна на Оже-Алиасим да достигне №6 в световната ранглиста на ATP, както и да спечели седем титли от тура, включително две само тази година — Аделаида и Монпелие.