  Държавата отпуска до 3813 лева за олимпийска подготовка на медалистите ни от Париж 2024

  • 15 окт 2025 | 09:11
  • 191
  • 0
Министерство на младежта и спорта публикува програма за финансово подпомагане на олимпийска подготовка за 2026 г., както и критерии.

Основната цел на програмата е чрез финансово подпомагане да се осигурят условия и възможности за високоефективен непрекъснат тренировъчен и състезателен процес, за постигане на високи спортни резултати на проектоолимпийските отбори на предстоящите Летни олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.  В документа са заложени конкретни средства, които се отпускат. Така, например, за медалист от Олимпиадата в Париж 2024, са предвидени до 3 813 лв. За спортисти и отбори от колективните спортове с класиране до 3-то място на световно първенство за мъже и жени в олимпийски дисциплини и/или категории през периода 2024-2025 г. с потенциал за участие в Летните олимпийски игри Лос Анджелис 2028 - -до 3305 лева и т.н.

В категорията допустими дейности за финансово подпомагане влизат пансионат (спане и храна) за периода на провеждане на подготовката, транспортни разходи, наеми и консумативи на спортни обекти, съоръжения и оборудване, възстановяване, участие в международни спортни състезания, екипировка и други.

“Спортистите, треньорите и длъжностните лица губят правото си на участие в проекта в случай на: прекратяване на тренировъчната и състезателна дейност, нарушаване на антидопинговите правила, считано от момента на тяхното констатиране и/или при неизпълнение на тренировъчната програма”, се казва още в документа.

Програмата за финансово подпомагане на олимпийска подготовка за 2026 г. e публикувана на сайта на Министерството на младежта и спорта.

