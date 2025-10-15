Популярни
  • 15 окт 2025 | 04:49
  • 42
  • 0
Александър Шевченко се класира за втория кръг на турнира в Алмати

Представителят на домакините Александър Шевченко се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара.

Шевченко победи сърбина Ласко Джере със 7:6(1), 7:6(12) в оспорван двубой, продължил 2:10 часа.

В първия сет пробиви нямаше, но в тайбрека казахстанецът доминираше и след 7:1 поведе в резултата. Във втората част двамата си размениха по един брейк, а в тайбрека се игра точка за точка. Джере спаси четири мачбола, но след 12:12 Шевченко взе следващите две разигравания и затвори срещата.

В спор за място на четвъртфиналите представителят на домакините ще играе срещу французина Корентен Муте.

В други срещи Александър Вукич (Австралия) елиминира Марко Топо (Германия) с 6:4, 3:6, 6:1, Ринки Хиджиката (Австралия) спечели срещу Тимофей Скатов (Казахстан) със 7:6(3), 2:6, 6:3, номер 5 в схемата Брандън Накашима (САЩ) се наложи над Хамад Меджедович (Сърбия) със 7:6(5), 6:2, а Адам Уолтън (Австралия) победи сънародника си Тристан Скулкайт със 7:6(4), 6:7(3), 6:2.

Водачът в схемата и защитаващ титлата си Карен Хачанов (Русия) ще стартира участие директно от втория кръг.

