Какво да очакваме от селекцията на Александър Димитров - на живо с анализа на Вальо Михов и Викторио Павлов преди Испания - България
  Купа "Неврокоп" се завръща с издание в два дни

Купа "Неврокоп" се завръща с издание в два дни

  • 14 окт 2025 | 20:06
  • 462
  • 0

Най-големия турнир в Европа по борба за деца Купа “Неврокоп” се завръща с нов формат в два състезателни дни. 

Състезанието, която всяка година все по-мащабно и дава поле за изява на все повече деца, ще се проведе на 15-и и 16-и ноември в “Арена Неврокоп” в град Гоце Делчев. До този момент участие са заявили клубове от 18 държави, като сред тях са представители на силните школи на САЩ, Армения, Казахстан, Турция, Унгария, Молдова, Франция, Белгия, Латвия, Косово и други. С най-добрите си кадри ще пристигнат и Германия, Румъния, Гърция, Северна Македония, Израел, Украйна.

В схватките сили ще премерят представители във възрастовите групи деца, момчета, кадети, юноши. 

Припомняме, че миналата година над 400 млади таланти в свободната борба премериха сили, а сега се очаква спортистите да бъдат още повече. След края на турнира в Гоце Делчев ще останат борците на САЩ, Казахстан и Армения за спортен лагер. 

