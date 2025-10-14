Популярни
  Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна на старта

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна на старта

  • 14 окт 2025 | 19:19
Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна на старта

Втората ракета на България Димитър Кузманов не завърши първия си мач в рамките на деня на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Четвъртият в схемата Кузманов стартира срещу квалификанта Дали Бланч от САЩ, но при 4:4 в първия сет срещата бе прекъсната заради настъпилия мрак и ще се доиграе утре.

Другият българи в основната схема - Адриан Андреевq отпадна още на старта след поражение от петия поставен Елиаким Кулибали (Кот Д'Ивоар) с 6:7(5), 3:6.

