Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

Бившият пилот на Уилямс Никола Латифи наруши своето двугодишно мълчание в социалните мрежи, споделяйки важна житейска новина в своя профил в Инстаграм.
Канадецът кара във Формула 1 между 2020 и 2022 и е може би най-известен със своята роля в онзи знаменит финал на Гран При на Абу Даби през 2021 година. Тогава именно инцидентът на Латифи доведе до излизането на колата на сигурността и последвалия доста спорен рестарт в началото на последната обиколка на „Яс Марина“.
След това канадецът остана още една година на стартовата решетка преди да бъде заменен от Логан Сарджънт за сезон 2023. През лятото на 2023 година Латифи сподели в социалните мрежи, че се е записал да следва магистратура в Бизнес училището на Лондон, а сега стана ясно, че той се е дипломирал с почести.
„Здравейте всички, мина време, откакто публикувах тук за последно.
„Исках да отделя малко време, за да се фокусирам върху моята магистратура в Бизнес училището на Лондон и се насладих на живота без разсейки. Радвам се да споделя, че преди няколко месеца аз се дипломирах!
„След като аз не бях следвал висше образование, аз нямах представа какво да очаквам и ще си призная, че в началото бях малко нервен. Но бързо разбрах колко топла и приветлива е общността в Бизнес училището на Лондон и създадох приятелства, които ще останат до живот.
„Тези две години бяха сред най-удовлетворителните в моя живот, изпълнение с учения, развитие, нови изживявания и спомени, които ще помня вечно.
„Вълнувам се за това, което предстои. Очаквайте още скоро“, написа Латифи в своите профили в социалните мрежи.
В своите 63 старта в отбора на Уилямс канадецът успя да влезе в зоната на точките общо три пъти. Неговото най-доброто класиране дойде в Гран При на Унгария през 2021 година, когато той финишира седми на „Хунгароринг“.
Снимки: Gettyimages