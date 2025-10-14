Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

Бившият пилот на Уилямс Никола Латифи наруши своето двугодишно мълчание в социалните мрежи, споделяйки важна житейска новина в своя профил в Инстаграм.

Канадецът кара във Формула 1 между 2020 и 2022 и е може би най-известен със своята роля в онзи знаменит финал на Гран При на Абу Даби през 2021 година. Тогава именно инцидентът на Латифи доведе до излизането на колата на сигурността и последвалия доста спорен рестарт в началото на последната обиколка на „Яс Марина“.

LAP 54/58



Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers - he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

След това канадецът остана още една година на стартовата решетка преди да бъде заменен от Логан Сарджънт за сезон 2023. През лятото на 2023 година Латифи сподели в социалните мрежи, че се е записал да следва магистратура в Бизнес училището на Лондон, а сега стана ясно, че той се е дипломирал с почести.

„Здравейте всички, мина време, откакто публикувах тук за последно.



„Исках да отделя малко време, за да се фокусирам върху моята магистратура в Бизнес училището на Лондон и се насладих на живота без разсейки. Радвам се да споделя, че преди няколко месеца аз се дипломирах!



„След като аз не бях следвал висше образование, аз нямах представа какво да очаквам и ще си призная, че в началото бях малко нервен. Но бързо разбрах колко топла и приветлива е общността в Бизнес училището на Лондон и създадох приятелства, които ще останат до живот.



„Тези две години бяха сред най-удовлетворителните в моя живот, изпълнение с учения, развитие, нови изживявания и спомени, които ще помня вечно.



„Вълнувам се за това, което предстои. Очаквайте още скоро“, написа Латифи в своите профили в социалните мрежи.

В своите 63 старта в отбора на Уилямс канадецът успя да влезе в зоната на точките общо три пъти. Неговото най-доброто класиране дойде в Гран При на Унгария през 2021 година, когато той финишира седми на „Хунгароринг“.

Снимки: Gettyimages