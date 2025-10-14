Италианската кралица на спускането: Някои си мислеха, че съм арогантна, но това беше решителност

Италианската кралица на спускането София Годжа още от детството си е мечтала да бъде олимпийска шампионка. Тя превърна амбицията си в златен медал още при дебюта си под петте кръга. На втората си олимпиада спечели сребро, а големи очаквания има и от предстоящата, която ще бъде домакинствана от нейната родина.

София Годжа може да се похвали и с бронз от гигантски слалом, както и със сребро от Супер-Г от световни първенства. Феноменалната ѝ кариера е подчертана преди всичко от представянето ѝ в Световната купа. В спускането е участвала в 66 състезания и в повече от половината от тях е стигала до подиума. В колекцията си има четири малки глобуса и два пъти е завършвала на трето място в общото класиране.

"Желанието да бъда успешна спортистка и винаги на върха ме накара да се грижа за всички детайли на представянето, но забравих за София, за момичето, за младата жена, която бях, преди да стана спортистка.

Някои си мислеха, че съм арогантна, но това беше решителност. После разбраха, че ме движи желанието да дам всичко от себе си. Спечелих три пъти повече, отколкото очаквах, но имах и трудна кариера, белязана от много контузии, които изграждат характера", цитира италианката Corriere della Sera по повод представянето на първия епизод от поредицата на Red Bull, озаглавена I’m Coming Home.

Звездната скиорка е известна със своята решителност да не се предава и да преодолява границите, която е развивала още от дете. "Майка ми наблягаше на културата. Без нея няма да стигнеш никъде, казваше тя, така че е по-добре да учиш, а не да караш ски. Може би фактът, че исках да ѝ докажа, че греши, защото това, което ме правеше щастлива, беше именно карането на ски, ме мотивира да дам още повече от себе си, отколкото вероятно трябваше", продължи Годжа.

С течение на времето и след много контузии и девет операции, тя признава, че понякога се е спускала по склоновете към мечтите си прекалено безотговорно и дръзко. "През онези години това се отплати, но сега, когато съм по-зряла, осъзнавам, че съм платила за тази безразсъдност, за този риск, който дори не очаквах. И все пак сега съм във фаза, когато съм по-спокойна, по-зряла и технически карам ски по-добре, отколкото през първите години.

Но съм и емоционално по-спокойна, върху което работих много с моя терапевт. Разликата прави емоционалното спокойствие, което чувстваш на стартовата врата, усещането, че си добре, независимо от резултата, който постигаш", сподели още 32-годишната италианка.

В търсенето на граници неведнъж се е сблъсквала с трудности, като най-тежка за нея е била последната голяма контузия на крака, след която е претърпяла различни операции. Десет месеца не е участвала в състезания и осем е била напълно откъсната от ските: "Месеци наред си мислех защо ми се случи тази ужасна контузия, без отговори. Но после осъзнах, че няма смисъл да задавам въпроси и се съсредоточих върху преоткриването на очарованието. Което изглежда абсурдно, но всъщност ме освободи от съмненията, които ме измъчваха".

Докато предстоящият сезон ще бъде последен за нейната съперничка Лара Гут-Бехрами, София Годжа би искала да продължи кариерата си и след домашната олимпиада. Въпреки това тя вече планира колко дълго още иска да бъде активна по склоновете и също така знае, че в следващата глава от живота ѝ ските няма да присъстват.

"Две или три години и после ще видим какво ще ми донесе животът. Много съм сигурна в бъдещето си, което със сигурност няма да е свързано със света на ските. Не се смятам за треньор, аз съм ужасен учител. Но може би някаква роля в света на спорта, ще видим...", казва още София Годжа.

Снимки: Gettyimages