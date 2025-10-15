Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  4. Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 1546
  • 0

Четвъртият кръг на Евролигата продължава с нови 5 срещи тази вечер. Шоуто започва с двубоя между гръцкия гранд Панатинайкос и АСВЕЛ Вильобран от 21:15 часа българско време. "Зелените" от Атина ще търсут у дома трета победа от началото на новия сезон в Евролигата. Френският тим пък е с 1 успех и 2 поражения дотук.

Програмата продължава с два двубоя от 21:30 часа. Играещият домакинските си мачове на българска земя Апоел Тел Авив гостува на Валенсия в мач между два тима с по две победи до момента.

Със същия начален час е срещата между Виртус Болоня и финалистът от миналия сезон Монако. Италианците имат една победа дотук, докато монегаските ще търсят трети успех от началото на сезона.

В 21:45 часа Париж приема Баскония, кято тимът от френската столица е с 2 победи до момента, докато испанците са единственият тим от началото на сезона без успех.

Пак в 21:45 ч. Реал Мадрид ще гони трета победа от началото на сезона в турнира, а съперник на "лос бланкос" е Партизан. Сръбският тимсъщо е 2-1 към днешна дата.

С нов треньор и пред пълна до краен предел зала, Коди и Звезда нанесоха първа загуба на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 23:46
Приключи първата порция дербита от четвъртия кръг в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 23:29
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

  • 14 окт 2025 | 22:52
Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 16:01
Добри новини за Партизан преди двойния кръг от Евролигата, Мика Мууринен е готов за игра

  • 14 окт 2025 | 13:16
България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
