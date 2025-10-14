Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

Около 500 състезатели от 80 държави ще участват в Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе от 19 до 25 октомври, съобщиха от Международната федерация по гимнастика (FIG). Гимнастиците ни Еди и Кевин Пеневи, Димитър Димитров, Давид Иванов и Даниел Трифонов са в пети поток заедно с отборите на Република Корея, Южна Африка, Куба, Германия, Испания, Кипър, Каймановите острови, Швейцария, Исландия и Узбекистан и ще започнат на уред „висилка“.

При жените Валентина Георгиева, Никол Стоименова и Виктория Венциславова попаднаха в девети поток заедно с тимовете на Русия (като независими атлети), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд и ще започнат на греда.

Заявени са 297 състезатели при мъжете и 204 при жените. Залата „Indonesia Arena“ е с капацитет близо 16 500 души.

По програма първите официални тренировки ще се проведат на 15 октомври.

Квалификациите при мъжете ще бъдат на 19 и 20 октомври, а при жените – на 20 и 21 октомври. Първият комплект медали в многобоя при мъжете ще бъде раздаден на 22 октомври, а Световното първенство ще приключи на 25 октомври.